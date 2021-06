Rodrigo González analizó que pasaría si le agarra un fuerte temblor mientras conduce “Amor y Fuego”, esto tras el intenso sismo de 6.0 grados que se registró hace solo unos días en Lima, mientras él estaba en los Estados Unidos.

Rodrigo González “Peluchín”, aplaudió la valentía de la periodista de América Televisión y Canal N, Alvina Ruíz. Además se sorprendió de la reacción de Beto Ortiz.

“Yo no tengo alma de Alvina (Ruíz), que impresionante eh, pero ella dice que lo hizo por su hija porque su hija la estaba viendo y como una manera de hablarle a ella (...) Beto qué tiene en la sangre, qué le corre”, dijo en “Amor y Fuego”.

Además, Rodrigo González, quien teme los temblores, dijo desconocer cómo reaccionaría. “Si se mueve así, yo no les garantizo nada, no sé cómo voy a reaccionar. Yo ahorita puedo decir mil cosas, sino ya luego se burlan de mí, se reirán, pero yo no me quedo acá muriéndome en cámara, ese material no les voy a dar”

Además dijo nunca haber sentido un sismo tan fuerte pues del 2007 estaba en Madrid. “Nunca me ha pasado. Buenos zamacones he tenido, por eso cada vez que me voy de viaje, mi familia tiene miedo”.

