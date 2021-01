Por ser viernes, Rodrigo González y Gigi Mitre se relajaron y hablaron de gustos de cada uno de ellos. La conductora de “Amor y Fuego” contó cómo es el hombre de sus sueños de “Peluchín”.

“Tú tienes un sello. A Rodri le gusta con cara de árabe, toscones, con labios carnosos, cejones, con ojos grandes, con pinta de árabe, como de raza, peludos y altos”, contó Gigi Mitre al hablar de los gustos de Rodrigo González.

Luego de ello, el conductor de “Amor y Fuego” se defendiendo, diciendo por qué le gusta así los hombres.

“Si me gusta los hombres, que me gusten bien pues, nada de depiladitos, o sino me quedo en el otros bando. Si me gustan los hombres que sean como deben de ser, pero he ido relajándome”, agregó el conductor de “Amor y Fuego” quien lanzó una carcajada.

Por su parte, Gihi Mitre dijo que le gustan los chicos con cara de “malotes”, pero no tiene un gusto definido, por lo que muchas veces ha sorprendido a Rodrigo.

