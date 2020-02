Rodrigo González se pronunció nuevamente por la demanda ‘masiva’ que hicieron contra él varias figuras de Latina. El exconductor de ‘Válgame’ dio a conocer que la Policía Nacional del Perú lo citó a la comisaría de Monterrico para que rinda su manifestación sobre la querella por presunta “violencia contra la mujer”.

“Peluchín" contó a sus seguidores lo que le ha recomendado su abogado ante tal denuncia, planteada por Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

“Lo que mi defensa me recomienda es que no se puede dejar simplemente en que esto proceda y decir ‘ya está' y que quede demostrado que aquí no hay maltrato ni violencia de género, aquí tienes que probar que alguien te maltrata por ser mujer o ser hombre, no por estar en la televisión o hablar acerca de tu desempeño”; comentó.

Según indicó, esta batalla legal emprendida por la gerente de Latina y las conductoras de “Mujeres al mando” estarían afectado su imagen frente a su audiencia en redes.

“(Tengo) una carrera construida en 11 años, donde se llega a familias, que me ha costado construir, no se puede pisotear de esta forma, porque detrás de mí hay marcas, hay imagen, hay familias que confían, el daño que se hace se va a tener que reparar", dijo.

En sentido, sostuvo que si no demuestran las acusaciones contra él, tendrán que pagar las consecuencias.

“No solamente me voy a defender, tendrán que demostrar que lo que están acusando es cierto porque si no van a tener que asumir las consecuencias también”.

“Ponerle una chapa a alguien, poner el picante, no significa que me van a poner el veneno para que yo deje mi plataforma de entretenimiento digital”.

VIDEO RECOMENDADO

San Martín de Porres