Rodrigo González respondió tajantemente sobre la posibilidad de incursionar en la página para adultos Onlyfans. Y es que el conductor de televisión se negó a abrirse una cuenta en dicha web con la finalidad de cobrar dinero a sus seguidores por contenido ‘hot’.

Durante la emisión del programa “Amor y Fuego”, Gigi Mitre le preguntó al popular ‘Peluchín' sobre si había pensado en esta opción para recibir un ingreso extra. “Las Rodriguistas que le escriban para ver cuánto están dispuestas a pagar por Rodrigo”, mencionó la presentadora.

“No tenemos que pensar que es sinónimo de calatearse. Es un contenido exclusivo para tus seguidores que no se ve así no más. Yo podría poner un ampay o unos destapes que normalmente no pongo en mis historias”, expresó la figura de Willax TV.

“Esa alternativa no la voy a abrir. Yo solo me calateo para quien yo quiero calatearme, porque de que me calateo me calateo pero con quien yo quiero. No me voy a estar calateando para ganar seguidores, no vaya perder más bien", mencionó entre risas.

TE PUEDE INTERESAR