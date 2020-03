Rodrigo González se sentó en el set de “Magaly TV La firme” y habló de muchos personajes de la farándula, entre ellos Alejandra Baigorria.

Y es que fue “Peluchín” quien destapó la presunta infidelidad de Arturo Caballero a la ‘rubia de Gamarra'. Según Rodrigo, Alejandra tiene muchas cosas dignas de admirar.

“La amiga Baigorria es una mujer muy chambera, muy empeñosa, trabajadora como ella sola, visionaria, enfocada. Tiene todo ese lado que es digno de admirar”, explicó.

Sin embargo, Rodrigo González afirmó que la chica reality podría “creer” que “merece” este tipo de tratos de sus parejas:

“Hay un lado que creo que ella no se da cuenta, o ella no se ha creído, o le han pasado cosas que ha hecho que ella no esté en eje y que piense que cualquiera la puede tratar así, que cualquiera le puede decir lo que sea, que cualquiera le puede sacar la vuelta en público y que eso es lo máximo que ella se merece”.

“Da pena porque es una chica linda”, dijo al respecto. Rodrigo González mencionó que el ex de Alejandra “más que querer verla brillar, está tratando que el brillo de ella le salpique, le etiquete, venda más chocolate”.

Asimismo, señaló que Arturo Caballero no tuvo consideración con la ‘rubia de Gamarra’: “Más que el tema es la forma, cero consideración”.

“Mario Hart qué no le hizo públicamente y ella aparecía el lunes en Combate, se reía o en Esto es guerra, donde estuviesen en el momento”, precisó.

Por su parte, Magaly Medina aseguró que Alejandra desea casarse: “Tiene una carencia y unas ganas de tener un hogar, de tener una familia, de casarse”.

