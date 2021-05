Melissa Klug evitó pronunciarse sobre la relación de su hija Samahara con Jonathan Horna, mejor conocido como “Youna”. Tras las declaraciones, Rodrigo González afirmó que la ‘blanca de Chucuito’ estaría siendo “cautelosa” porque no quiere alejarse de su nieta.

Durante el programa “Amor y fuego”, Gigi Mitre dio la razón a la empresaria: “Melissa tiene razón ¿ya qué más va a poder hacer? Si su hija, que es mayor de edad, quiere volver con el padre de su niño que terminaron en la comisaría con cuchillo y todo, ya está al estilo de Andrea San Martín”.

Por su parte, Rodrigo González señaló que Melissa Klug estaría intentando evitar ‘dimes y diretes’ con su hija, ya que la última vez que se pelearon, pasaron varios meses alejadas.

“Prefiere evitar cualquier tipo de comentario, entendemos entre líneas, Melissa: ‘si yo hablo voy a pelearme con mi hija, no me voy a meter, ella está en una relación tóxica, yo así no puedo controlarla, ella ya es adulta, tiene un hijo y si yo me atrevo a opinar públicamente, quizá me quedo sin ver a mi nieta’”, comentó ‘Peluchín’.

El conductor afirmó que Melissa Klug estaría priorizando la relación con su nieta: “La veo cautelosa , prudente ¿no? porque ya sabe que cuando se pelean, se quedan meses sin hablarse y ahora ella muere por su nieta y no quiere dejar de verla”.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo: “Vamos a revelar cuánto ganan los que conducen los programas de televisión”

Pedro Castillo: "Vamos a revelar cuánto ganan los que conducen los programas de televisión"

TE PUEDE INTERESAR