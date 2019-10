Hace unas semanas, el exconductor de Válgame Dios, Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín' anunció el fin de su romance de varios años con su ahora exnovio Sean Rico.

En una entrevista con María Pía Copello, Rodrigo González confirmó que lo suyo con Sean Rico se había terminado.

“Y hablando del amor, ¿qué ha pasado con Sean?”, preguntó María Pía, quien recibió la siguiente respuesta de Rodrigo González, que no dudó en citar la célebre frase de Juan Gabriel: “lo que se ve, no se pregunta”.

“Si bien es cierto, yo soy transparente, yo comparto, pongo si me siento bien y todo lo feliz que he vivido y he sido”, dijo Rodrigo González.

Ahora, Sean Rico fue captado por las cáamras de Magaly TV La firme saliendo de una discoteca a plena luz del día.

Sean Rico no estaba solo pues salió de la fiesta acompañado de un misterioso muchacho.