Pese a que está alejado de las pantallas, Rodrigo González “Peluchín" sigue contando las primicias de las farándula local y, esta vez, soltó una tremenda bomba a través de su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué dijo? Bueno, resulta que el exconductor de Válgame Dios se enteró con ayuda de una “una fuente muy cercana” que una conocida pareja está en la dulce espera, es decir, próximos a convertirse en padres.

“Hay una pareja, que no me quiere mucho pero yo si le deseo lo mejor a ambos porque un hijo siempre trae lo mejor porque debe ser lo más lindo del mundo... Me dicen que esta pareja, que ha pasado por muchos problemas al fin tiene un momento de felicidad pero están esperando al momento correcto para anunciarlo”, dijo en un video.

¿Quién es la feliz pareja? Aunque no quiso adelantar los nombres de los futuros padres, compartió una encuesta con sus seguidores donde dio tres opciones: a) Jazmín y Gino Assereto / b) Mario Hart y Korina / c) Giaco y Natalie