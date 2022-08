Este jueves 18 de agosto de 2022, durante el programa Amor y fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre se burlaron de Jamila Dahabreh luego de la entrevista que brindó a Magaly Medina para hablar por primera vez de su romance con Álvaro Paz de la Barra, el aun esposo de Sofía Franco.

“Ella, que sabía que Álvaro tenía una relación tirante, mala (...) con Sofía Franco, que públicamente se mostraba como una familia feliz con él ¿tú vas a venir a creerle a alguien que te enseña un contrato, que te dice todo lo que tú dices que él te decía? Y por último ¿tú puedes confiar, puedes creerle, puedes querer estar al lado de una persona que a ti, que te acaba de conocer, que cariño, consideración, no tendría por qué tenerte, si tendría que tenersela a alguien, sería a su esposa, a su exesposa, ok ‘no se la voy a tener, ya no siento nada por ella’ sigue siendo la mamá de su hijo?”, dijo Rodrigo González.

“¿Una persona que se acerca y te enseña un tipo de contrato así, que tiene la entraña de poder hacer un contrato como ese, donde quede con la madre de su hijo en algo como eso ¿te parece a ti una persona a la que luego tú puedas salir en cámara y hacerla de Poncio Pilato y querer quedar como la digna porque dice ‘ah, yo le creí’?”, cuestionó ‘Peluchín’.

Según Rodrigo González, Jamila Dahabreh permitió que el alcalde de La Molina le mienta: “Tú le creíste porque quisiste creerle, tú le creíste porque te convenía creerle, tú le creíste porque ya conseguiste un sugar nuevo que de repente te disgusta menos que el anterior, pero no vengas aquí a hacerte como todos sabemos cómo te has manejado, cómo operas, cómo has mentido y que ahora, por despecho, por despechada, has salido a decir todo lo que desde el momento uno sabías, solo que pensaste que a ti no te la iban a hacer”.

Por su parte, Gigi Mitre comentó que tiene la impresión que el esposo de Sofía Franco es narcisista: “Independientemente que tú quieras tener un concepto porque no sabes el otro lado de la historia, lo que fue público fue que este señor burgomaestre, que no lo conozco, solamente lo que veo públicamente, en mi concepto me parece un narcisista que le encanta estar con una modelo, con alguien de tele, con alguien despampanante, con alguien guapa y tiene cero consideración porque tú fuiste testigo, como todos los que vimos en televisión, de lo que es capaz de decir de la madre de su hijo”.

Fuente: Willax Televisión

