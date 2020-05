¡No le perdona nada! Rodrigo González sigue dando con palo a Sheyla Rojas luego de sus recientes declaraciones en el programa “Estás en todas” cuando casi llora por las fulminantes críticas en su contra.

El popular “Peluchín” se burló de las respuestas que dio Shey Shey en relación a su look, sobre todo cuando ella aseguró que hay gente que vive pendiente de ella.

“No vivimos pendientes de ti, no hay nadie más friki en la farándula lorcha y eso nos entretiene”, escribió Rodrigo González en un video que compartió en Instagram.

“La Sheyla hace su show con su peluca”, agregó.

El último sábado Sheyla Rojas, decidió pronunciarse sobre las innumerables críticas que recibe a diario, ya sea por su apariencia física o sobre su estilo de vida.

Mira... muchas cosas se dicen de mí pero yo, la verdad, no tengo por qué decir o desmentir algo, queda en mí Choca”, dijo en referencia al debate que mantuvieron Rodrigo González y Magaly Medina sobre si el cabello de la conductora era peluca o extensiones.

“No hay forma que me saque, así sea peluca o extensiones, no me las voy a sacar nunca”, dijo entre risas. “Peluca o extensiones... lo dejo al público porque algunos viven pendientes de mí, se levantan y piensan en mí”, agregó.

