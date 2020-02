Rodrigo González “Peluchín” no se quedó callado luego de que Karen Schwarz le enviara un mensaje a través de su Instagram por usar un video donde aparecía su hija, pero al que él le había tapado el rostro de la pequeña.

“Con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor de edad, es mi hija. Métete conmigo, a mí no me importa. Si a ti te hace feliz, sigue haciéndolo, pero no vuelvas a agarrar un video de mi hija, eso sí no te lo voy a permitir y lo digo con nombre y apellido, Rodrigo González”, le dijo Karen Schwarz.

En respuesta, Rodrigo González “Peluchín” la tildó de ridícula y le dijo que ella hace lo mismo en su programa.

“Karen Schwarz, escúchame bien también lo que te voy a decir con este dedo acusador, yo no me he metido con tu hija, oye ridícula. Ahora eres la abanderada del movimiento “Con mi hija no te metas” (...) Yo he hecho lo que tu haces en tu programa como cuando hablas de los hijos de Farfán. ¿Tu no le tapas la cara a los niños para hablar de él? Yo lo único que quería demostrar es que tu prefieres ver a la competencia y le tapé la cara que es lo correcto. Yo no quería hablar de ella, sino de ti. Oye ridícula”.

