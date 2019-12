El conductor Rodrigo González sí que lanzó una verdadera bomba hoy al revelar que Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas se siguen frecuentando y viendo a escondidas.

Rodrigo González tuvo como invitado al exestilista de la vengadora, Daniel Bernal, quien dio muchos detalles de los encuentros clandestinos entre el 'loco' y Tilsa Lozano.

Ante esta situación, Rodrigo González no dudó en comparar a Blanca Rodríguez, la pareja y madre de los hijos de Juan Manuel Vargas, con Pamela López, la pareja del futbolista Christian Cueva.

“Blanca ya parece la esposa de Cueva”, dijo Rodrigo González y Daniel Bernal agregó: “es Santa Teresa de Calcuta, no sé cuántos hijos más va a tener”.

Sobre Tilsa Lozano, Rodrigo González la ‘destruyó’ así: “ya ha repetido muchas veces el plato, yo le creí cuando me contó su historia y me lloró, pero pasado el tiempo, uno es gusto , dos es gula, la gente no puede ir por la vida haciendo daño”.