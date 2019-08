La noche del lunes, Rodrigo González y Gigi Mitre sorprendieron a sus seguidores al indicar que ya no pertenecen más a Latina, es decir no saldrán más bajo la conducción de ‘Válgame Dios’.

La renuncia de esta dupla, según fuentes de diario OJO, sería por Cathy Sáenz. Esto, debido a que la exproductora de ‘EEG’ firmó contrato con Latina para que sea parte del programa ‘Mujeres al mando’, como conductora.

Tanto “Peluchín” como Gigi no estuvieron de acuerdo con la contratación, ya que en febrero pasado, la Sala Penal permanente de la Corte Suprema ratificó la sentencia de un año de prisión suspendida a reglas de conducta contra Rodrigo González tras la demanda por difamación que le interpuso Cathy Sáenz. Cargos basados por llamarla “Candy Mamacha” y por asegurar que había “atrasado” a Tula Rodríguez. Además, el Tribunal Supremo notificó que el conductor tenía que realizar una reparación civil de 15 mil soles y cumplir con un pago de 120 días de multa.

Por estos motivos, Rodrigo González habló con Susana Umbert (Gerente de contenidos de programación de Latina), quien no dio marcha atrás con el contrato de Cathy Sáenz; es por eso que el presentador prefirió dar un paso al costado. Asimismo, Gigi Mitre decidió respaldar a su compañero y también renunció al programa de Latina.

Durante la entrevista que concedió Cathy Sáenz, esto fue lo que dijo sobre su nuevo trabajo en Latina.

Estoy contenta, ya estaba un poco conversado, pero ahorita he venido solo hoy, de acá espero empezar en septiembre. Hay proyectos lindos con Latina, hasta que las cosas no se promocionen al aire, no salgan al aire ustedes saben que no se puede decir nada, pero es mi canal actual a partir de hoy.

¿Ya no tienes contrato con ningún canal?

No, nada. Con Atv hace bastante tiempo, me fui a inicios del año, con América estuve haciendo algunos proyectos, pero hablamos, hice consultoría, uno que chocaba mis horarios y otro que acá en Latina me salió una propuesta que me interesa bastante, no la quiero desaprovechar, es uno de mis sueños pendientes, entonces me parece una buena oportunidad.

Hablaríamos de conducción o producción

Podría ser ambos y es más hoy tengo que cerrar en la tarde lo que haría, pero me parece que ambos.

¿Con cuál te sientes más cómoda?

La verdad que yo me siento cómoda con ambas, si tú me dieras a escoger ahora, pues elegiría no producir porque me siento un poco agotada, vengo haciendo hace 21 años y estos últimos 8 años han sido una locura con “EEG”, “Combate”, “El artista del año”, quiero descansar un poco en la parte de producción, que es lo que mejor se hacer.

¿Cómo quedo tu relación con GV Producciones?

Súper bien, súper bien, justamente se estaba especulando que habían sacado a alguien por mí, que Gisela se había peleado conmigo, pero cero. Ustedes se dieron cuenta en la final que ella me dio energías y nuevos proyectos, ella sabía, lo habíamos conversando antes.