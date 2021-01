Los conductores de “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre, opinaron sobre el fin del romance entre Ignacio Baladán y Paula Manzanal.

Según la presentadora de televisión, Paula Manzanal “sabía que eso no iba a durar”: “eso era cuestión de aburridos, de temporada, de pandemia, uno no tiene nada que ver con el otro”.

“Pero Ignacio Baladán no dura con ninguna, ¿no Gigi? ¿Qué está pasando con Ignacio?”, preguntó Rodrigo González.

El conductor insistió en que “hace rato que Ignacio está como dando palos al agua”.

No obstante, Gigi Mitre explicó que aunque Ignacio no dura con sus parejas, Paula tampoco lo hace: “Paula tampoco dura, se casa, no se casa, sale con Ignacio, ahora ya no. Acá todos son iguales”.

“Yo nunca la he visto tan enamorada, en todo el tiempo que observo en la farándula ‘lorcha’, como cuando estuvo con Benjamín Lukovski”, comentó “Peluchín”.

