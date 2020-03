Esta tarde, Rodrigo González realizó una transmisión en vivo con su partner eterna, Gigi Mitre, con quien estuvo varios años a cargo de la conducción de Amor, amor, amor.

Los conductores se juntaron a través de la red social Instagram donde hablaron a sus miles de seguidoras que viven la cuarentena desde sus casas.

Rodrigo y Gigi no pudieron pasar por alto el escándalo que protagonizó esta semana la periodista Milagros Leiva.

Para Gigi Mitre, Leiva hizo mal al levantar la voz a la autoridad durante la intervención que estos le hicieron en pleno toque de queda.

“Yo entiendo que le dio frustración, que no la entiendan que sí podía transitar, pero definitivamente no reaccionó mal, sino lo siguiente a eso. Todo se agrandó por su actitud, más que por el problema en sí. No todos los policías tienen que estar al tanto de quiénes salen en televisión o no, pero eso de levantar la voz y exasperarse, no la ayudó a su imagen, ni con la gente, porque ahora le están haciendo cargamontón”, dijo Gigi.

Mientras, Rodrigo calificó la reacción de Leiva así: “fue atorrante, achorada, soberbia, autosuficiente y eso de alzar la voz, fatal. Sacó su verdadera cara, es lo que es. Es una comunicadora soberbia”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Venezuela registra su primera muerte por coronavirus. (EFE).