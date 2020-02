Rodrigo González arremetió contra Mónica Cabrejos y la acusó de hacer un comentario homófobo en su contra en sus historias de Instagram. Por su parte, la conductora de “Válgame” no se quedó callada.

Todo comenzó cuando Mónica Cabrejos dijo a diario Ojo que Rodrigo González no debería hablar de la belleza femenina por ser homosexual: “Él no es el más indicado para hablar de belleza femenina, no valora el gusto por las mujeres”, señaló.

Tras estas polémicas declaraciones, Rodrigo González no tardó en responderle. “¡Cero criterio para decir algo así! ¿De qué sirve que todo el tiempo presuma sus cartones si una “comunicadora” hace este tipo de comentario con tufillo homófobo?”, escribió “Peluchín”.

Foto: Instagram Rodrigo González

Por su parte, también en Instagram, Mónica Cabrejosa aseguró que no quiso ser homófoba con este comentario y acusó a Rodrigo González de ser misógino.

“La Misoginia es el odio y desprecio por lo femenino. Un individuo que busca humillar, menospreciar y mofarse sistemáticamente de las mujeres no es otra cosa que un MISOGINO. Quienes me conocen saben que adoro a la comunidad LGTBIQ y defiendo sus derechos como míos, pero si alguien es un MISOGINO sea homosexual o heterosexual lo diré porque no se puede seguir exacerbando la violencia contra las mujeres. No confundir la crítica, la expresión con muestras contundentes de MISOGINIA. NO CONFUNDAS LA CRÍTICA CON MISOGINIA. NO CÉLEBRES LA MISOGINIA”, respondió Mónica.

VIDEOS RECOMENDADOS

Laura Borlini aclara acusaciones de Rodrigo González - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR