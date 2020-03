Rodrigo González cuestionó duramente que el programa “Esto es guerra” haya salido al aire el último martes pese a que el Perú está en Estado de Emergencia por la pandemia del coronavirus.

El exconductor de “Amor, amor, amor” quedó sorprendido al ver el programa en vivo y utilizó sus historias de Instagram para dar su opinión: “Yo entiendo que el lema de todos los que hacemos entretenimiento es que la función, el show tiene que continuar, pero no en momentos como este: el mundo está en estado de emergencia, nuestro país está en estado de emergencia”.

En ese sentido, “Peluchín" señaló que los participantes estaban arriesgando su salud y la de todos los peruanos:

”¿Es necesario que salga al aire un programa de competencia donde, para llegar ahí, han tenido que llegar hasta Pachacámac, transitar, exponerse y exponernos a todos a contagios? Jazmín (Pinedo), la presentadora, es madre de familia, tiene una hijita muy pequeña igual que Gian Piero (Díaz), son padres de familia, hay muchos padres de familia ahí. Llegan a su casa y no saben a lo que se están exponiendo y pueden exponer al resto".

Además, Rodrigo González se preguntó cómo habían conseguido llegar al canal: “¿Cómo hacen para llegar ahí, qué tipo de corona tienen? O sea, ¿qué salvoconducto les dan para poder transitar, para llegar ahí? ¿Por qué, porque tengo que ir a hacer “Esto es guerra”? No entiendo, creo que pudieron esperar y es un desatino absoluto y un mal ejemplo que salgan al aire”.

El presentador también compartió un mensaje donde se lee que los chicos reality “no son periodistas, no son trabajadores de salud, no son trabajadores de bancos, no son policías, no son militares”.

