El exconductor de Latina, Rodrigo González, no fue ajeno a todo el polémico tema que se ha desatado a raíz de la salida de Jazmín Pinedo del canal, ni de la numerosa y jugosa cantidad de dinero (S/ 450,000 mil soles) que tendría que pagarle a Latina Televisión por incumplimiento de contrato.

Y es que el popular ‘Peluchín’ utilizó sus redes sociales para poder pronunciarse.

“Deben recordar que hace un tiempo Karen Schwarz hizo exactamente lo mismo que Jazmín Pinedo. Dijo que seguía (en el canal) y se fue a América a presentar el programa de las quinceañeras y luego regresó con las alitas quebraditas a Latina”, comenzó diciendo.

Asimismo, señaló que uno no puede obligar a alguien a hacer algo que no desea y no quiere.

“Ya no le daba la gana de seguir en tu show que tiene menos rating que el Apra. Entonces ¿ahora pretenden que regrese? Si no, le quieren cobrar medio millón de soles para hacer cumplir sus contratos (risas)... No pues, no puedes a obligar a una persona donde no quiere estar”, expresó.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de las historias de Instagram, fue que ‘Peluchín’ se refirió a la antigua rencilla que hubo entre Karen y Jazmín.

“Eran enemigas en las plataformas digitales, y han tenido que estar ahí sonriéndose, haciéndose las amigas. Ya no le dio la gana (a Jazmín) y decidió largarse. Y si ustedes dicen que tiene que cumplir su cláusula, ¿ustedes de verdad cumplen todo lo que deben de cumplir, según el Ministerio de Trabajo?”

Según las declaraciones de Rodrigo González, Susana Umbert, una de las gerentas del canal ubicado en la avenida San Felipe, habría tenido que reunir a las conductoras para que limen asperezas por aquellas épocas.

“Si tú (Susana Umbert) sabes que nunca se soportaron. Tú las obligaste a sentarse en un restaurante de pastas a que se hablen porque te convenía, porque las dos tienen auspicios de madres y productos de casa, para tú poderte llenar los bolsillos", finalizó contando.

Video: Instagram

