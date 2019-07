Rodrigo Tapari ya no quiere cantar "Una cerveza" de Ráfaga | VIDEO

El excantante del grupo Ráfaga, Rodrigo Tapari, quien se hizo conocido en nuestro país por el tema, "Una cerveza", contó en el programa de Mirtha Legrand, que ya no quiere cantar esa canción.

Pese a que fue un hit en todo América del Sur y en diferentes partes de Europa, Rodrigo Tapari contó que no quiere cantarla más porque le recuerda su adicción al alcohol.

"Muchas veces me subí al escenario borracho. Me tomaba dos botellas de whisky antes de cada show", contó Rodrigo Tapari, quien ahora dice que no toma desde hace dos años.

"Fue un poco contradictoriopara mí porque yo estaba saliendo del alcohol y estaba cantando Una cerveza", añadió el excantante de Ráfaga.

Asimismo, dijo que no es un mensaje que le gusta comunicar, por lo que está dispuesto a limpiar su repertorio y dejar en el olvido el tema "Una cerveza".

La canción se grabó el 2014 y desde entonces fue la sensación en diferentes países, incluyendo Perú.