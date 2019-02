Esposo de Xoana González rompe su silencio tras fin de su matrimonio (VIDEO)

El aún esposo de la modelo argentina Xoana González, Rodrigo Valle de Paz, habló luego de que ella anunciara el fin de su matrimonio por no soportar la distancia entre ambos.

Rodrigo Valle de Paz descartó haber sido él quien terminó la relación con Xoana González. "Pidió una distancia, pero no, yo no terminé (...) Ya decisión la tomó ella, parece que no aguantó la distancia. El tema de la distancia era manejable, porque yo hacía el esfuerzo de viajar cada dos meses".

El esposo de Xoana González aseguró sentirse dolido con la decisión tomada por la modelo, pues se rindió. "Me estaba pidiendo que vaya a vivir allá (....) Eso es lo que me duele, que se de por vencida."

SE ACABÓ.

Hace unos días, Xoana González decidió ponerle fin a su matrimonio con Rodrigo Valle de Paz y no fue por ninguna infidelidad o alguna situación similar. El motivo fue la distancia y las prioridades de ambos que fueron diferentes.

Xoana González reveló estar harta de las despedidas con su esposo, quien estuvo viajando a Argentina para verse en momentos especiales, ya que ella no puede regresar al país.

HAY MÁS...