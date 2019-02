Rodrigo Valle se defiende tras anuncio de Xoana González: "la distancia la sufrimos los dos"

Rodrigo Valle se pronunció luego que Xoana González anunciara que decidió terminar el matrimonio porque su pareja no se había mudado a Argentina junto a ella.

En Instagram, Rodrigo Valle aseguró que él también hizo sacrificios por Xoana González: "¿Cuando dicen lucha por el amor de tu vida, no la amas, pensás en tu futuro... realmente saben lo que dicen?".

"Estos 15 meses solo en un país que no es el mío, sin familia, amigos, etc. Lo único que hice fue trabajar día y noche por los dos, por un futuro mejor para los dos, por una vida mejor para los dos y futuros hijos, ¿si bancar todo eso no es amor que es? ¿Si tratar de resolver un problema que yo no generé qué es? ¿El viaje cada 2 meses y dejar todo acá, si no es amor, qué es? La distancia la sufrimos los dos, solo que yo trato de no caer, no deprimirme, no me puedo permitir eso, si tengo que yo ser el fuerte, lo seré. Yo no me rindo, yo soy un luchador", sentenció Rodrigo Valle tras ser criticado por no "luchar" por Xoana González.

En otro momento, Rodrigo Valle compartió una romántica frase: "Amor no significa sentirte débil o triste cuando él o ella no está todo el tiempo a tu lado. Amar es sentir a esa persona por dentro. Unirse y conectarse aún en la distancia. Que tu amor no se aferre a la dependencia. Que tu amor sea espontáneo, libre y fresco. El amor es sano".

Recordemos que Xoana González aseguró que la prioridad de su esposo, aparentemente, no era ella: "Lamento decepcionarte, lamento no ser tan fuerte como vos o tan mental, yo quiero otra cosa para mí... estoy harta de despedidas, desearía que eligieras quedarte conmigo en Argentina hasta que se solucione todo con abogados, lamentablemente tus prioridades son otras".

