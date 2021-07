¡No se calló nada! Durante la emisión del programa de “Magaly TV, La Firme” , Rodrigo Valle, ex pareja de Xoana González, se refirió a los vídeos ‘hot’ que sube la argentina con su actual esposo a OnlyFans, plataforma en línea donde las personas pagan mensualmente por contenido para adultos. A diferencia de su ex pareja, Rodrigo Valle afirmó que sí empezaría un negocio en OnlyFans, siempre y cuando estuviera soltero.

Cuando la ‘Urraca’ le preguntó si había una delgada línea entre la prostitución y subir fotos a OnlyFans, el exesposo de Xoana González afirmó que: “esa línea se puede cruzar en cualquier momento, solo falta la propuesta”. Pero no solo eso, el argentino dio a entender que Xoana y su esposo habrían ya cruzado ese límite. “Yo sé que sí hay una propuesta, puede que ella acepte. Por la plata baila el mono”, sentenció.

Además de ello, afirmó que su matrimonio no durará mucho porque “obviamente no hay amor”. Pero no solo eso, también le aconsejó que tuviera cuidado con quién maneja su OnlyFans, pues cuando ellos estaban juntos jamás pensaron en ganar dinero de esa manera. “De los cinco años que estuvimos, nunca hubo una propuesta de hacer algo parecido. Ahora me parece raro”, sostuvo.

Por último, le aconsejó a la argentina que Javier González empiece a facturar dinero: “Que trabaje él, que no lo haga a costa de ella. Que empiece a cocinar pizza o algo”.

