El periodista Rodrigo González confesó un secreto poco conocido de Tilsa Lozano y la oportunidad en la que grabó El Valor de la Verdad, donde el tema principal fue su relación con el exfutbolista Juan Manuel Vargas.

Tilsa Lozano hizo dos ediciones de El Valor de la Verdad y en estos confesó el idilio con el futbolista.

Rodrigo González reveló que Tilsa Lozano no solo cobró los dos premios por responder las 21 preguntas sino que pidió un dinero extra por confesar el romance que tuvo el 'loco' Vargas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ocasión en la que Tilsa Lozano se puso a llorar en un evento y Rodrigo González se puso a consolarla.

Magaly recordó ese hecho y dijo que fue ella la que le recomendó a Peluchín no acercarse a la modelo.

“Estábamos en una reunión, de una joyería y te pusiste a hablar con ella. Ese día hiciste caso omiso de mis consejos”, dijo Magaly.

“Estaba llorando y así me dice que yo no tengo sensibilidad. La mujer me decía: “yo estoy súper enamorada, no sabes lo mal que la estoy pasando, él no lo ha hecho público porque él tiene una familia detrás””, agregó Peluchín por su lado.