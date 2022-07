Sin miedo a nada. Roger del Águila no tuvo reparo en recordar a su compañero de conducción, Raúl Romero, con quien compartió gratos momentos en el recordado programa “Habacilar”.

Y es que el también productor confesó el motivo por el que no le gustan los formatos que hay en la TV, como “Esto es Guerra”. Sin embargo, no descarta volver en algún momento a la pantalla chica.

En ese sentido, Roger decidió comentar sobre su experiencia en ‘Esto es Habacilar’ y manifestar que, hoy en día, le gusta mucho más estar detrás de cámaras.

“La verdad, cuando me llamaron de lo Habacilar, muy contento, muy feliz de retornar, lamentablemente no estuvo Raúl (Romero), pero fue una experiencia muy bonita para mí”, comenzó diciendo.

Por otra parte, también se animó a comparar el espacio que conducía con Raúl Romero, con el programa de competencia que actualmente presenta Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

“No me gusta mucho ‘Esto es guerra’, este programa, me gustaba un poco más Habacilar, me parecía más chévere. Soy un poco más a lo antiguo en algunas cosas. Ahora con mi productora hago otras cosas, no me interesa mucho conducir, más me interesa actuar”, agregó para El Popular.

