¡Fuerte y claro! Roger del Águila sorprendió a propios y extraños al ser presentado como el nuevo conductor de “Esto es Habacilar”, la nueva versión de “Habacilar”, junto a Johanna San Miguel. Sin embargo, muchos seguidores

Tras el estreno del programa, el popular ‘Chivito’, tras varias discrepancias con los cibernautas, usó sus redes sociales para dejar un duro mensaje a todos sus detractores.

“Los idiotas me quieren ver, y no me ven por una simple razón, les han dado una cuota de poder que no tenían llamada redes sociales, y como ya eran idiotas desde antes, se han vuelto más idiotas con tanta tecnología, pero como yo no soy ningún idiota, no tengo Twitter, ni Facebook, ni nada, solo este Instagram”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el ahora conductor de América Televisión invitó a que aquellos cibernautas que lo critican constantemente por haber aceptado ponerse al frente de ‘Habacilar’ luego de muchos años, se arrepientan de lo que dicen.

“...Y no puedes escribir debajo de esta foto, a menos que seas mi amigo, o nos hagamos amigos (...) Al idiota no le importa eso, solo le importa su opinión antes que nada, por eso es idiota, pero te digo algo, queda muy poco tiempo y no me refiero a lo terrenal, arrepiéntete no más, y déjate de tonterías”, agregó bastante molesto.

