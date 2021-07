¡Fuertes declaraciones! Romina Gachoy rompió su silencio y habló sobre Angie Jibaja , expareja de Jean Paul Santamaría y madre de sus dos hijos. La uruguaya sostiene que la ‘Chica de los tatuajes’ no los quiere ver avanzar como familia al ponerle ‘trabas’ para no viajar a Uruguay.

Según Romina, Jean Paul Santa María no necesita autorización de Angie para que sus hijos viajen con él, pues el bienestar de los pequeños siempre estará por encima de cualquier cosa.

“Él le dijo para conciliar y pagarle hasta el último sol en partes. Le dijo que se haría cargo de todo para sus hijos de por vida y ella no quiere. No le interesa la plata, solo le interesa hacernos daño y no dejarnos avanzar…ese es su único fin”, señaló a “Trome”.

Pero no solo eso, la modelo de 29 años le ‘sacó en cara’ a Angie Jibaja el hecho de que recién se preocupara por sus hijos, cuando en el pasado nunca lo hizo.

“Angie no da ni un sol desde hace tres años ni un surtido de comida, nada de nada. Ella solo nos odia y punto”, sentenció.