Romina Gachoy se encuentra envuelta en un completo escándalo. Y es que una joven de nombre Sara Chauca, exige que la modelo le devuelva la suma de S/ 10 mil soles, monto que depositó para empezar una empresa de modelaje en el distrito de Los Olivos.

“Yo pensé que iba a ser en un local normal, pero era un gimnasio. Para empezar, si había un casting, los alumnos se perdían porque no había un banner afuera. Ella dijo que iba a poner publicidad, conferencia de prensa, pero nunca cumplió. No me ha dado boletas, ni facturas de lo que se gastó... entonces, creo que eso no es una sociedad", comenzó contando.

Por su parte, la esposa de Jean Paul Santa María aseguró que nunca se aprovechó de Sara, pues ella también invirtió dinero en dicha escuela.

“Yo jamás haría algo para perjudicar a alguien. La chica me pidió a mi por favor invertir en un proyecto con mi marca y ganó dinero a costa de mi trabajo, sin haber cumplido con el contrato en el que decía claramente que ella tenía que generar clientes”, expresó al equipo de ‘Amor y Fuego’.

“Yo invertí mucho más que ella y no le reclamo nada, porque así es una sociedad. Aún así le dije que podíamos aperturar clases virtuales y que yo me encargaría de pagar todo, hasta pensaba dejarla a cargo a ella de todo y regalarle la sede, imagínate...”, agregó.

Sara Chauca indica que ha tratado de comunicarse con Romina de la manera más amena, pero ella la ha bloqueado de todas las redes. “Solamente pido que me devuelva la inversión, ya que la escuela no está patentada, ni inscrita. Le escribí, yo fui amable con ella, pero nada", finalizó.

Romina Gachoy es acusada de estafar a joven- Ojo