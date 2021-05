Jean Paul Santa María y Romina Gachoy decidieron declarar en exclusiva para las cámaras de “Magaly TV, la firme”, donde evidenciaron la gran estabilidad familiar de la que gozan hoy en día.

“Fue muy emocionante la primera vez que me dijeron mamá. Me acuerdo que todos estábamos en el cuarto y Gia de la nada comenzó a decirme mami mami y venía y me abrazaba, muy naturalmente le salía decirme eso”, comenzó diciendo la modelo.

“Yo me hacía la loca, pero me iba con mis lagrimitas en los ojos. Todo lo que un padre quiere para sus hijos, es lo que yo quiero para ellos”, agregó.

Por su parte, Jean Paul Santa María confesó que no tiene hasta ahora ningún tipo de relación cordial con la ‘chica de los tatuajes’.

“No tengo ninguna relación con ella, pero con quien tuvo una relación bastante cercana fue con Romina, paraban conversando para saber cómo estaban los chicos, hasta que comenzaron a pasar estas cosas”, comentó.

“Ellos estuvieron yendo muy seguido, cada semana, dimos todas las facilidades, pero empezaron a llegar ya no felices, estando ahí nos escribían y nos decían que ya no querían estar ahí”, agregó Romina.

Y es que recordemos que hace algunas semanas Angie Jibaja sorprendió al confesar que sus pequeños hijos estarían sufriendo un presunto maltrato psicológico por parte del cantante y la modelo.

TE PUEDE INTERESAR