Romina Lozano confiesa que Nicola Porcella se le declaró: "Fue en la noche y fuera de casa"

Romina Lozano fue una de las invitadas de 'En boca de todos', y en dicho programa confirmó su romance con Nicola Porcella. Incluso se animó a contar cómo fue que el exguerrero se le declaró.

"Fue en la noche y fuera de casa. Me dijo las dos cosas (oficializar lo nuestro y ser mi enamorada). Si lo pidió de una manera muy bonito y me dijo te quiero. Yo soy demasiada tradicional", dijo.

Además, la exreina de belleza sostuvo que no se fijó en el físico de Nicola Porcella. "Realmente no me he fijado en eso. Me gusta su personalidad, es una persona muy extrovertida", indicó.

