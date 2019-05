Romina Lozano dejó de seguir a Angie Arizaga en Instagram y responde por qué

La ex Miss Perú Romina Lozano respondió a las críticas luego de dejar de seguir a Angie Arizaga, expareja de Nicola Porcella, en Instagram.

Luego que los seguidores se percataran que Romina Lozano ya no sigue a Angie Arizaga, la ex Miss Perú contó que lo hizo para evitar problemas.

"Porque me han inventado unas historias, qué barbaridad. Aparte yo no manejo sola mi Instagram, tengo un community que él ve qué es necesario o no para que no me estén metiendo en problemas. Así que tranquilos, yo no tengo nada en contra de nadie, solo evito problemas", respondió Romina Lozano.

Encuentro

La noche del martes, Romina Lozano ingresó a Esto es Guerra y las cámaras apuntaron a Angie Arizaga. Las modelos no tuvieron problemas al saludarse.

