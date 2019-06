Romina Lozano se retracta y confirma distanciamiento con Nicola Porcella │VÍDEO

Romina Lozano y Nicola Porcella terminaron su relación de solo un par de meses, así lo confirmó la exMiss Perú para las cámaras de 'América Espectáculos'.

Aunque, a través de un en vivo por Instagram, sostuvo que seguía con el exguerrero, la modelo se retractó y aseguró que, efectivamente, hay un distanciamiento con Porcella.

"Yo tengo mucho trabajo y él también está enfocado en su trabajo, y no hay la posibilidad de vernos siempre. De Nicola no voy a hablar mal nunca porque lo quiero mucho", dijo primero.

Romina Lozano sostuvo que a pesar de estar distanciados, no sabe si en algún momento puedan regresar. "Sí hay un distanciamiento, pero no se ha metido alguien, todo está súper tranquilo, pero quién sabe (si regresan) no podemos apresurarnos, todo depende del tiempo y del momento, ahorita los dos estamos trabajando, nada más", indicó.

Sobre la foto que compartió Nicola Porcella al lado de Angie Arizaga dijo: "Nada que ver (no me incomoda), sé que tuvieron una relación, creo que mantienen su distancia también, pero no me incomoda el hecho que cuelgue una foto con su ex porque no sale él y ella nada más, salen con un grupo de amigos".

"Tomo las cosas tranquilas, no las tomo muy a pecho porque es la manera cómo ves las cosas y cómo las interpretas", agregó por las declaraciones de 'La Chama'.