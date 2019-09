Rosángela Espinoza salió al frente para darle su apoyo a Michelle Soifer, quien recientemente se encuentra en el ojo de la tormenta tras las últimas declaraciones de su expareja Kevin Blow, quien dejó entrever que la exguerrera le habría sido infiel con Jefferson Farfán.

“La chica selfie” le recomendó no hablar de nadie que no le suma como persona. “Michelle te invito, vamos a hacer yoga, olvida de ese chico, lo negativo no te va sumar para nada. No hables de fantasmas, de personas que no existen en tu vida, que te generan estrés. Tomate un cafecito conmigo y podemos conversar”, expresó para América Espectáculos.

Según Rosángela Espinoza, siempre supo que Kevin Blow no era para Michelle Soifer. “Yo le dije que no era amor al chancho sino al chicarrón. Michelle es terca, pero espero que eso le sirva de experiencia”.

Finalmente, le recomendó tener cuidado con su nuevo galán, el venezolano Giuseppe Benignin. “Michelle por favor, ya deja eso. Le falta unas clases a Michelle”.