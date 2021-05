La modelo Rosángela Espinoza arremetió contra algunos de sus compañeros de “Esto es guerra” que votaron para que no continúe en el programa.

“A veces no sé si toman una pastillita para olvidarse de lo que han hecho. Muchos han cometido errores, se han portado mal y el Tribunal les ha perdonado todo. Que se pongan a decir que no me merezco una oportunidad, es cómo que what, qué está pasando aquí”, dijo Rosángela Espinoza en ‘América Espectáculos’.

La ‘chica selfie’ comentó que es “feo” que sus compañeros hayan estado cerca a dejarla sin trabajo: “Tienen ese poder como de lección y de dejarte sin trabajo, es feo, me parece feo que los chicos piensen de esa manera”.





De otro lado, Rosángela Espinoza comentó que se siente mejor ahora que está vacunada contra la COVID-19, pero se cuida mucho más para evitar que su madre se enferme:

“Ahora con la vacuna me cuido más todavía, creo que cada vez me voy cuidando más porque obviamente las cifras están dando miedo y la gente a veces se descuida”, señaló la ‘chica selfie’.

Fotos y videos: América TV | Instagram Rosángela Espinoza

