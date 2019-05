Rosángela Espinoza y "Carloncho" protagonizan fuerte discusión en vivo (VÍDEO)

La modelo Rosángela Espinoza y el locutor Carlos Alberto Banderas, más conocido como “Carloncho”, se volvieron a ver las caras y se dijeron de todo. La popular “chica reality” aseguró que el panelista de “Estás en todas” está en la televisión en la actualidad solo por la relación que tuvieron en el 2016.

“¿Quién pisó primero América Televisión, tú o yo?”, le increpó Espinoza a Banderas. En respuesta, el comunicador aclaró que no compite con nadie. “No se trata quién piso primero o no. No estamos compitiendo, porque tú estás presumiendo que gracias a ti yo puedo pisar este canal”, indicó.

"Tú estás dejando entrever que yo estoy aquí (en 'En boca de todos') por ti y eso no es así", resaltó 'Carloncho'

