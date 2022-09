El jueves 31 de agosto, la modelo Rosángela Espinoza descartó tener un romance con su compañero de “Esto es guerra”, Arian León.

“¿Andas con Ariancito?”, le preguntaron en Instagram Stories. Sin embargo, Rosángela Espinoza aseguró que no tiene nada con su compañero y dijo no comprender por qué él le dijo “bizcochito”.

“Cero, cero con Arian, no hay nada, nada, eso de bizcochito y todo eso, no sé por qué lo dijo, pero no, no hay nada, hasta ni grabamos TikTok, nada”, dijo Rosángela Espinoza.

“Una vez le dije para grabar tiktoks, pero no le gusta”, contó Rosángela Espinoza sobre Arian León.

De otro lado, Rosángela Espinoza reveló que dejó de hablar con Pancho Rodríguez: “No sé nada de Pancho, ya no le escribí porque bueno, ya no hay una conversación seguida ni nada, no sé qué será de su vida, tengo tantas cosas”.

¿Rosángela Espinoza quiere cambiar de equipo?

La ‘chica selfie’ admitió que extraña al equipo de los ‘combatientes’, pero no quiere regresar: “Obviamente que los extraño, pero hay una verdad y la verdad es que yo me siento cómoda en los ‘guerreros’ y de corazón espero que ustedes me comprendan”.

“Siempre voy a dar lo mejor de mí en el equipo que esté”, afirmó Rosángela Espinoza.

Fuente: Instagram @rosangelaeslo

