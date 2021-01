La modelo Rosángela Espinoza confirmó que continúa su cuarentena tras su viaje a Cancún, en México. En su cuenta de Instagram, la “chica selfie” explicó que tiene que esperar a que se cumplan 6 días de confinamiento para realizarse la prueba molecular.

“Hoy cumplo ya 5 días de cuarentena y recién el día miércoles me haré la prueba molecular porque tengo que cumplir 6 días y hacerme la prueba molecular y obviamente los resultados tienen que salir con prueba negativa para poder salir, por ahora tengo que estar en casita”, explicó Rosángela Espinoza.

Según la “chica selfie”, decidió cumplir con todas las reglas porque “como figura pública” debe “dar un buen ejemplo”.

Asimismo, Rosángela Espinoza aseguró que su necesidad por descartar el virus no es porque quiera salir, sino por la salud de su madre.

“No es que me haga la prueba porque quiero salir y solo quiero cumplir 6 días de cuarentena. Yo me quiero hacer la prueba porque me quiero asegurar de que realmente no he traído el virus y así voy a seguir haciéndome la prueba conforme van pasando los días, porque yo vivo con mi mamá y mi mamá es una persona vulnerable y tengo que ser responsable y todos tenemos que ser responsables. Y también porque quiero salir”, dijo la participante de “Esto es guerra”.

