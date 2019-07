Rosangela Espinoza invita a Christian Cueva y su familia al circo de Esto Es Guerra | VIDEO

La modelo Rosangela Espinoza quiso poner fin a las especulaciones que la vinculan con Christian Cueva o Carlos Zambrano, jugadores de la selección peruana.

Por ello, Rosangela Espinoza se lanzó con todo y decidió invitar a través de las cámaras de televisión al circo de Esto Es Guerra (EEG) a Christian Cueva y su familia.

"Que aproveche toda la selección peruana para que vengan con sus familias al circo, se van a divertir. ¿A Christian Cueva? Claro, a su esposa y a su familia", dijo Rosangela Espinoza, sorprendiendo a propios y extraños.

Además, Rosangela Espinoza descartó que su actual pareja se ponga celoso cuando la vinculan a ella con los futbolistas de la selección peruana.

"No, es que no hay nada. No tiene porque ponerse celoso por un video del 2016 en el salía Cueva apoyándome", dijo la modelo.

De esta manera, Rosangela Espinoza terminó con las especulaciones.