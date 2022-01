La influencer y modelo, Rosángela Espinoza, visitó el set de ‘Amor y Fuego’ por primera vez y habló sobre el ‘rey de los casinos’, Omar Macchi, con quien se le viene vinculando desde hace varios meses atrás.

Al ser consultada por Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su relación con el empresario, la modelo aprovechó para halagar a la expareja de Viviana Rivasplata.

“¿A quién no le gusta Omar Macchi?, es un chico guapo, comentó ‘Rous’. A lo que ‘Peluchín’ respondió: “A mí no me gusta, a nosotros no nos gusta”, “Me parece un chico atractivo, buen puesto, me puede gustar. El futuro es incierto”, replicó Espinoza.

Como se sabe, hace unos meses, Rosángela Espinoza fue ‘ampayada’ por las cámaras de Magaly TV divirtiéndose junto al ‘Rey de los casinos’, Omar Macchi.

La cita entre la popular ‘Rous’ y el ‘Rey de los casinos’ fue de carácter confidencial, pues la seguridad de Macchi se encargó de resguardar el lugar para evitar la presencia de posibles ‘urracos’.

