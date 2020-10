La periodista Magaly Medina cuestionó como Rosángela Espinoza proclama ahora su soltería, tras confirmar su nuevo estado sentimental.

Resulta que ahora que vive con su mamá en una casa de La Molina, Rosángela Espinoza se ha grabado diciendo que ahora va a poder hacer cosas que ha dejado de hacer.

“La chica selfie empezó a vivir en un departamento miraflorino con su exnovio y ella vivía ahí de su vida en una relación discreta, pero ahora ella decidió mudarse con su madre, en una casa bastante grande en La Molina”, contó la “urraca”.

Al respecto, Magaly Medina lamentó que Rosángela Espinoza y otras chicas se priven de hacer cosas por una relación.

“Su mejor Antonio Tafur dice que si un hombre no te valora y ella dice: “ahora voy a poder hacer..”. No sé por qué las mujeres cuando terminan una relación dice: ahora sí voy a empezar a…, ¿por qué tienes que trastocar tu personalidad?. ¿Por qué lo dejas todo por estar con esa persona? No tienes por qué hacerlo y luego lo anuncias en redes”, acotó.

“Si tu cambias tu personalidad, entonces son relaciones demasiado tóxicas porque cambias tu personalidad. En fin, estas nuevas solteras”, opinó la urraca.

