La reacción de Rosángela Espinoza al ver su físico sin cirugías (VÍDEO)

La modelo Rosángela Espinoza fue sorprendida en 'En boca de todos' luego de que le mostraran su antes y después. La popular 'chica selfie' no imaginó que los conductores sacarían a la luz imágenes inéditas, donde se veía al natural. Es decir, 'Rous' no se había realizado ningún tipo de cirugía en su anatomía.

"Tengan cuidado", fue lo primero que dijo. "¿Qué tal cambio? Ahí solo hay busto y ejercicios'", respondió luego que le dijeran que había un gran cambio en su físico.

Sin embargo, luego admitió que sí se había operado la nariz. Además, indicó que, ciertamente, en el mundo de televisión siempre se tiene que hacer algunos cambios.

"Ahora me siento cómoda, no digo que en ese momento no lo sentía, el tema es que cuando uno va entrando a la televisión te das cuenta que hay que mejorar ciertos aspectos físicos", aseguró Rosángela Espinoza.

