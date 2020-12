La modelo Rosángela Espinoza reveló que ya solo le faltan dos cursos para graduarse de la universidad.

En sus historias de Instagram, la participante de “Esto es guerra” reveló que se matriculará en la universidad este verano para terminar sus estudios superiores.

“Este verano voy a estudiar y solo me faltan dos asignaturas”, explicó Rosángela Espinoza.

La chica reality decidió contar qué cursos le falta estudiar y expresó sus deseos de concluir sus estudios el próximo verano.

“Estoy, obviamente, en el ciclo 10 y me he matriculado en Desarrollo de Negocios 2. Ojalá que aperturen Dirección Comercial, es el único curso que me faltaría. Vamos, ya no me falta nada”, indicó la “chica selfie”.

Como se conoce, Rosángela Espinoza comenzó a estudiar Marketing hace algunos años en una universidad privada.

