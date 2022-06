Este viernes 3 de junio de 2022, la modelo Rosángela Espinoza se mostró incómoda con una publicación del reality “Esto es guerra”, en el que dejaban entrever que la ‘chica selfie’ podría ser eliminada del programa.

“Quieren eliminarte como sea”, escribió un usuario en Instagram Stories. “Si doy todo por mi equipo. Pase lo que pase me siento feliz por lo que soy hoy en día. He mejorado muchísimo y mi nivel cada día es mejor”, respondió Rous.

Rosángela Espinoza aseguró que está orgullosa de pertenecer a los ‘combatientes’ y seguirá luchando por su equipo: “Retrocediendo unos años cuando los guerreros me dieron la espalda y mi castigo fue irme a los combatientes. La verdad que no fue un castigo para mí, al contrario, fue una oportunidad. Los combatientes confiaron en mí y me apoyaron muchísimo. Por eso y más siempre estaré muy agradecida. En los combatientes es donde subí mi nivel y por eso siempre lucharé hasta el final”.

Foto: Instagram @rosangelaeslo

Asimismo, Rosángela Espinoza compartió una publicación que “Esto es guerra” hizo en Instagram, donde dejaron entrever que la ‘chica selfie’ y Paloma Fiuza podrían ser eliminadas.

“Esperemos que sea un error esta publicación”, señaló Rosángela Espinoza.

