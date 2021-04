La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza aseguró que tomará bien sus decisiones y sin apresurarse antes de tener una nueva relación.

Así lo dijo la combatiente en una entrevista para América Espectáculos, donde le preguntaron sobre la identidad del nuevo galán que estaría enviándole flores. Sin embargo, ella expresó que aún no descubre quién le está enviado los detalles para conquistarla.

“No lo conozco, hasta el día de hoy no lo conozco, no estoy mintiendo... Sí hay detalles (continuos), pero yo quiero estar super tranquila, quiero tomar muy bien las decisiones, ya no apresuradas... Yo estoy relajada, tranquila y vamos a qué pasa. Ya no quiero pensar en que tengo que tener enamorado, no”, dijo muy segura Rosángela Espinoza.

“Me encantan los detalles, no solo material, ojo. Hay detalles importantes que no tienen nada que ver con lo material, por ejemplo un mensajito una llamada o cuando te van a recoger”, agregó la combatiente.

También explicó sobre su ausencia en el reality de competencia ‘Esto es guerra’. Contó que fue debido a una antigua lesión “Estoy arrastrando una lesión desde hace una semana y como no he parado, entonces ayer (miércoles) no podía (ir), me levanté con el pie super hinchado, me puse una inyección, hielo y hoy (jueves) mejoró. Estoy contenta”, aseguró la también empresaria.

VIDEOS RECOMENDADOS

Ángela Curich, amiga de Sheyla Rojas, a Melissa Paredes | OJO

Ángela Curich, amiga de Sheyla Rojas, a Melissa Paredes | OJO

TE PUEDE INTERESAR