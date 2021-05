La modelo e integrante de ‘Esto es Guerra’, Rosángela Espinoza, se pronunció en sus redes sociales sobre las Elecciones generales 2021 que se disputarán Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) el próximo domingo 6 de junio.

Mediante de su cuenta de Instagram, la popular “Rous” se unió al challenge ‘Somos libres, seámoslos siempre”, la nueva canción de Mario Hart y Jota Benz, quiénes días atrás lanzaron su nueva tema en contra del comunismo.

“Solo mis seguidores pueden comentar, no quiero haters. Tú eres libre de elegir pero luego no te quejes. No al comunismo”, se lee en la publicación de la chica reality.

Tula Rodríguez, Ezio Oliva, Génesis Tapia, Gigi Mitre, Rodrigo González, Alejandra Baigorria entre otros artistas también han dado sus puntos de vista sobre la segunda vuelta de los comicios electorales.

Recordemos que la ‘chica selfie’ retornó a “Esto es Guerra” luego de haber sido suspendida por más de dos semanas por haberle faltado el respeto a ‘El Tribunal’.

“Las he extrañado un montón, mucho... Quiero empezar por aquí, ese día que me suspendieron, no me dieron la oportunidad de pedir disculpas, yo me sentí muy mal porque me dieron suspensión indefinida sin darme la oportunidad de pedir disculpas por la forma cómo me expresé”, afirmó.

