Rosángela Espinoza se refirió al al mal momento que le hizo pasar “Carloncho”, en “Esto es Guerra” al asegurar que la modelo aún no lo olvida y quiere retomar la relación que tenían hace años atrás. Esto tras indicar que ella desea tener un ‘remember’ con él.

“No sé. Lo escuché cuando estaba aquí. Por eso pedí la revancha. Todo en buen sentido del humor, no quiero molestar a nadie. ¿Para qué incomodarse? Dejarlo ahí”, sostuvo.

Sin embargo, su novio no lo habría tomado de la misma forma y le preguntó qué fue lo que pasó para que Carloncho tenga esa actitud con ella, según reveló la modelo.

“Quién sabe, pero me dijo: “¿Qué pasó?”. Hay cosas que no puedo controlar. Normal, él sabe cómo soy, respeta mi trabajo y no hace problemas”, señaló Rosángela Espinoza.

MOLESTA

Como era de esperarse, Rosángela Espinoza se molestó demasiado por su comentario, ya que ella mantiene un feliz romance con el empresario Víctor Hugo. La popular ‘Rouss’ consideró esta afirmación como una falta de respeto. “Qué te puedo decir, es el único recurso que tiene para defenderse. Sí me molesta porque tengo pareja, me parece totalmente fuera de lugar”, señaló.

