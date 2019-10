Vanessa Terkes causó polémica tras dejar entrever que Roberto Martínez y Rosángela Espinoza estarían coqueteando.

Durante el programa “En boca de todos”, la presentadora lanzó un contundente mensaje a su expareja: “Te he visto coqueteando, conozco esos ojitos”.

Rosángela responde

En conversación con “América Espectáculos”, Rosángela Espinoza negó cualquier acercamiento con Roberto Martínez: “Yo no lo conozco a Roberto. En persona en “En boca de todos” recién lo conocí. No lo conozco como amigo, desde ahí (que bailamos), es la segunda vez que lo veo”, señaló.

Asimismo, la ‘chica selfie’ aseguró que su novio no está preocupado por estos rumores: “No, porque no hay acercamiento. Más bien me dice ‘mucho se te está acercando Carloncho’. Es verdad, así que de lejitos Carloncho”.

Incluso, Rosángela Espinoza aseguró que Vanessa Terkes estaba celosa de su baile con Roberto Martínez. “Lo que pasa es que Vanessa está celosita porque ella quería bailar con Roberto, entonces está piconcita. Pero Vanessa no entiendo, ya lo pasado pasado. Qué te pasa, por favor, cambia de página, estás regia mujer. Espero que me pidas disculpas porque me has difamado”, dijo.