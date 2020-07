La integrante de “Esto es Guerra”, Rosángela Espinoza, estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos” para celebrar sus 31 años, por lo que también tuvo que someterse a varias preguntas sobre su vida privada.

“Me siento de maravilla, me siento muy feliz. Ya no falta nada para graduarme y ese gran sueño de ser una profesional, todas las cosas que me están pasando tengo que agradecerle al que está arriba”, expresó.

Asimismo, la popular ‘chica selfie’ reveló a todos en el set de televisión que desea convertirse en madre y formar una familia con su actual pareja, inclusive, sorprendió al comentar que ya habían conversado sobre el tema.

Sin embargo, para ‘Rous’ es muy importante primero terminar su carrera, para luego casarse y tener encargar a la cigüeña.

