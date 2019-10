Rosángela Espinoza contó que se operará la vista próximamente, por lo que muchos de sus compañeros en “Esto es guerra” bromearon con ella al decirle que tras la operación terminará con su pareja, Victor Hugo Cornejo.

En ese sentido, América Espectáculos consultó con la modelo sobre los rumores que indicaban que estaba soltera, pues ya no aparece con su pareja en las redes sociales, pero Rosángela Espinoza descartó haber terminado con Victor Hugo Cornejo.

“No, Instagram es mi trabajo, no mi vida personal. ¿Por qué no subo fotos con mi enamorado? Porque no quiero, no quiero exponerlo, no quiero que me estén preguntando y así mantener mi libertad de que no me digan nada”, explicó Rosángela Espinoza.

Además, Rosángela Espinoza contó que a su pareja no le gusta la televisión: “Prefiero evitar y que él también se sienta cómodo, porque no le gusta”.

De otro lado, la chica reality se mostró emocionada por la operación que le permitirá ver mejor: “Estoy esperando ese momento en que entre a sala, vuelva a abrir mis ojos pero viendo bien, porque desde chiquita tengo esto”.