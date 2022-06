La modelo Rosángela Espinoza arremetió contra una de sus compañeras de “Esto es guerra”. Todo parece indicar que el mensaje estaría dirigido a una de las integrantes del equipo de los ‘guerreros’, con quien la ‘chica selfie’ se ha enfrentado en los juegos de torta en la cara.

A través de Instagram Stories, Rosángela Espinoz habló sobre el tortazo que le dio Gabriela Herrera: “Tal vez ustedes no lo ven, pero sí se sintió fuerte, me dolió mi orejita, yo justo tengo un piercing ahí, entonces dije que tenga más cuidado”, señaló. “No voy a pisar el palito”, escribió.

“¿Por qué te odian las chicas de los ‘guerreros’?”, le preguntó otro usuario. Esta fue la oportunidad de Rous para lanzar un contundente mensaje contra sus compañeras: “He estado súper bien, empecé el año compitiendo sin hacer reality con nadie y todo por un tortazo, y después que esta chica me lo devolvió porque no sé qué y después, al día siguiente, me tiró fuerte”.

Sin decir el nombre de la competidora, Rosángela Espinoza reveló que enfrentó a una de sus compañeras: “Después que me tiró la torta así, fuerte, me acerqué a ella y le dije ‘qué pasa, tienes algún problema conmigo, qué te he hecho’. ‘Ah, es que ayer tú me tiraste la torta fuerte y me reventaste el tabique’, me quedé así cómo ‘en qué momento te golpeé ayer, fue la torta más suave, qué te pasa, tienes algún problema, qué te he hecho’ y se fue así toda riéndose, toda déspota, como que ‘ay, es una torta’, ah, ok”.

“Me quejé con la producción y les pedí de corazón que no me pongan con ella porque conmigo se enoja cada vez que le tiro la torta, pero con otras personas, no. Ya, quiero dejarlo ahí, ustedes saquen sus propias conclusiones, pero hoy en día, Gabriela está así conmigo y otras personas más, yo estoy súper tranquila porque este año solo quiero competir, nada más, no quiero hacer show con nadie”, aseguró la ‘chica selfie’.

“Así que de lejitos. Yo estoy súper concentrada en la competencia y no quiero tener problemas con nadie. Eso sí, yo no quiero personas así en mi círculo”, afirmó Rosángela Espinoza.

Fuente: Instagram @rosangelaeslo

