‘Zumba’ volvió a la pantalla chica como uno de los nuevos integrantes del reality “Esto es guerra” y se reencontró con su expareja sentimental, la modelo Rosángela Espinoza.

Los integrantes del reality juvenil no pudieron saludarse por el nuevo protocolo del programa ante la pandemia del COVID-19, pero sí se refirieron a su pasado amoroso.

Esta situación se dio durante el paso de Rosángela al equipo de Las Cobras. “Me siento feliz de estar nuevamente en el programa y quiero decirle al público que se cuide bastante. Más vale prevenir que lamentar y aquí estamos para divertirnos”, dijo Espinoza al ser presentada en el espacio de entretenimiento.

“Quiero pasarla bien, pero por otro lado mi pasado me persigue. Creo que me extraña mucho y me sigue [por ‘Zumba’]. Ahora me sigue en Tik Tok, él quiere ser el rey del Tik Tok”, agregó ‘La chica selfie’.

Ante las palabras de su expareja, ‘Zumba’ lo tomó con buen humor y hasta hizo corazones con sus manos. Ambas personalidades tuvieron un fugaz romance cuando eran parte del reality “Combate”, pero ya todo es parte del pasado y actualmente son amigos.

Rosángela Espinoza y 'Zumba' se reencuentran en "Esto es guerra". (Video: América TV)

VIDEO RECOMENDADO

Zumba es presentado como nuevo integrante de “Esto es guerra”

'Zumba' regresa a Esto es Guerra. (Video: América TV)